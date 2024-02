Ein Raum, in dem kein Platz mehr frei ist, nahezu 20 Darbietungen und Stimmung wie in einer Karnevalshochburg, das war das, was einmal mehr am Altweiberdonnerstag die Atmosphäre im Katzwinkeler Schützenhaus bestimmte. Die Frauen um ihre Organisatorin Yvonne Höfer hatten sich so einiges einfallen lassen, um das närrische Treiben auch im Bergdorf auf die Spitze zu treiben.