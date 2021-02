In den vergangenen Tagen haben sich im südlichen Siegerland gleich mehrere Einbrüche ereignet. In Burbach-Lützeln versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 6. Februar, und Dienstag, 9. Februar, in das Feuerwehrgerätehaus einzudringen. Die Täter scheiterten mit ihrem Vorhaben aber offenbar an der Gebäudetür.