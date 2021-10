Sturz mit neuer Aprilia: Altenkirchener verliert Kontrolle über Krad und wird schwer verletzt

Der Fahrer war am Montagnachmittag mit seiner erst wenige Monate alten Aprilia auf dem als Schladernring bekannten Abschnitt der Bundesstraße von Schladern in Fahrtrichtung Waldbröl unterwegs. Gegen 18.15 Uhr durchfuhr er eine lang gezogene Rechtskurve, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er verletzte sich schwer und sein Krad landete in der Böschung neben der Fahrbahn.

Ob der Altenkirchener schneller als die erlaubten 70 km/h gefahren war oder ein, wie von ihm behauptet, technischer Defekt am Gasgriff vorlag, werden die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen zeigen. Die Aprilia wurde zur Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme bis 19.45 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbei geführt.

Auf dem bei Bikern gerade wegen seiner vielen Kurven beliebten Schladernring kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Zuletzt war dort im Juni ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Seit langem gilt dort von März bis Oktober ein Fahrverbot für Motorradfahrer an Wochenenden. Erst im August wurde auf der gesamten Strecke ein Tempolimit von 70 km/h angeordnet.