Aus zehn Metern Höhe ist am Freitag gegen 10 Uhr ein Mann im Zuge eines Arbeitsunfalls abgestürzt. Der 30-Jährige verletzte sich schwer.

Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 30-jährige Baumkletterer bei Arbeiten in einem Baum in der Altenkirchener Wiedstraße ab. Er wurde mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht. Zur Ursache des Unfalls können derzeit keine Angaben gemacht werden. red