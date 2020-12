Kreis Altenkirchen

Seit Ende April gilt die Maskenpflicht in Deutschland. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. Das Haus ohne den vorgeschriebenen Schutz (sei es einer Maske aus Papier oder aus buntem Stoff) zu verlassen, das geht gar nicht. Doch wie gerne setzen die Menschen im AK-Land dieses notwendige Accessoire auf? Gerade an heißen Tagen fühlen sich die sowieso schon hohen Temperaturen mit einer Schutzmaske im Gesicht noch hitziger an. Wohl dem, der nur für den Einkauf Mund und Nase bedecken muss. Und dann gibt es jene, die müssen den Mund-Nase-Schutz den ganzen Tag tragen, und dies meist die ganze Woche lang.