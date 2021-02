Studie am Impfzentrum Wissen: Senioren spüren nach Impfen wenig Nebenwirkungen

Gute Nachrichten aus dem Impfzentrum des Kreises in Wissen: Nach Beobachtung der an der Sieg tätigen Impfärzte traten Nebenwirkungen bei den dort inzwischen mehr als 2000 erfolgten Erstimpfungen bei über 80-Jährigen weitaus seltener auf als vom Hersteller beziehungsweise im Aufklärungsbogen angegeben. Dies geht aus einer Stellungnahme aus dem Kreishaus hervor. Schwerwiegende Reaktionen nach dem Impfen mit dem Biontech-Pfizer-Vakzin blieben demnach ganz aus, allergische Sofortreaktionen fanden sich bisher nicht, bei 70 bis 80 Prozent traten überhaupt keine lokalen oder systemischen Impfreaktionen oder Impfkomplikationen auf. Dies berichten Professor Dr. Helmut Wieler, der in Wissen als Impfarzt tätig ist, und Landrat Peter Enders, der selbst Mediziner ist. Die exakten Daten dazu werden in einer von der Ethik-Kommission der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz genehmigten Studie erhoben, die Wieler und Enders federführend durchführen. Konkret geht es um mögliche Nebenwirkungen nach der Erstimpfung des in deutsch-amerikanischer Kooperation hergestellten Stoffes. In einem Schreiben vom 12. Februar hatte die Landesärztekammer Wieler darüber informiert, dass es keine berufsethischen oder berufsrechtlichen Bedenken gegen eine solche Studie gebe.