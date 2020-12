Friesenhagen

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Friesenhagen will neben der sportlichen Tätigkeit auch an die Sinnlosigkeit und Brutalität von Kriegen erinnern – und daran, wie wichtig gegenseitiger Respekt und Verantwortung füreinander sind, gerade in schwierigen Zeiten, wie jetzt während der Corona-Pandemie. Die Schützen wollen mit ihren Aktionen daran erinnern, dass man gemeinsam und friedlich etwas bewegen kann. Nie wieder soll sich die Katastrophe eines Kriegs wiederholen.