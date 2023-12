Stromversorgung in Betzdorf und Umgebung: Herausforderungen und Erfolge im Blick

Eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in der ehemaligen Verbandsgemeinde Betzdorf gewährleisten: Das ist die Aufgabe der vor mehr als sechseinhalb Jahren gegründeten Netzgesellschaft Betzdorf. Mit was für Problemen die Gesellschaft konfrontiert wird und was sie in Zukunft noch verbessern will, berichtete Netzbetriebsmeister Tim Kröning in der Sitzung des Verwaltungsrates der Energieversorgung Region Betzdorf.