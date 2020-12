Alsdorf

Geliebt wird die neue Stromtrasse oberhalb von Alsdorf im Bereich Arsberg nicht, aber auch nicht gehasst. „Es gibt keine Revolte im Ort. Die Trasse ist aber auch keine Bereicherung“, bringt es Ortsbürgermeister Rudolf Staudt auf den Punkt. Die Gemeinde und ihre Bürger haben sich damit abgefunden. Schließlich gibt es derzeit andere Sorgen. Wurden für die Stromtrasse zwar auch Bäume gefällt, so ist das, was bisher an Bäumen wegen Trockenheit und Borkenkäfer fallen musste, eine ganz andere Dimension.