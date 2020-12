Daaden

Der neu gestaltete Fontenay-le-Fleury-Platz in Daaden ist nun um eine weitere moderne Facette reicher: Am Montagmorgen wurde dort offiziell eine E-Ladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen. Dank der Schnellladestation können Autofahrer fortan auf dem Parkplatz neben dem Bürgerhaus ihr Fahrzeug in Windeseile wieder „auftanken“ – und das, natürlich, mit Ökostrom.