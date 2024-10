Plus Isert

Streuobstwiesenfest im Kreis Altenkirchen: Nabu „serviert“ geflammten Kardinal und rote Sternrenette

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Eine große Palette an Apfelsorten erläuterte Olaf Riesner-Seifert (rechts) von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Altenkirchen. Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Einen Tag voller Natur mit zahlreichen spannenden Einblicken in unterschiedliche Genusswelten sowie Unterhaltung und Spaß für die gesamte Familie bot das neunte Altenkirchener Streuobstwiesenfest, das der Naturschutzbund (Nabu) Altenkirchen am Sonntag, 13. Oktober, in Kooperation mit dem Team „Hof Sonnenplatz“ auf deren Areal in Isert/Nassen veranstaltet hat.