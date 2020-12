Kreis Altenkirchen

Es ist eine Situation, wie sie Polizisten jederzeit erleben können: Ein Beamter will die Personalien eines Mannes feststellen – doch der rastet aus, greift unvermittelt an. Was in einem solchen Fall zu tun ist, das üben an einem Vormittag 15 Polizeibeamte in der Artur-Knautz-Halle in Daaden. Sie kommen aus dem gesamten Gebiet der Polizeidirektion (PD) Neuwied, das heißt aus den fünf Polizeiinspektionen (PI) Altenkirchen, Betzdorf, Linz, Neuwied und Straßenhaus, und gehören der sogenannten Mobilen Einsatzgruppe (MEG) an. Die RZ durfte sie vor den Einschränkungen durch die Corona-Krise beim Training besuchen.