„Das gibt Stress im Dorf“, sagt Weyerbuschs Ortsbürgermeister Dietmar Winhold unverblümt im Ausblick auf den Spätsommer 2022. Denn dann werden gleich zwei größere Baustellen stellenweise den Straßenverkehr in der Raiffeisengemeinde beeinträchtigen, wie Winhold in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstagabend ankündigte.