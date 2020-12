Westerwald

Nachdem ein neuerliches Gutachten die hohe Qualität des Buchenbestandes im Nauberg, im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald, bestätigt und die Obere Forstbehörde angekündigt hat, noch im Dezember ein Verfahren zur rechtsförmlichen Ausweisung des Areals als Naturwaldreservat einleiten zu wollen, hatten Naturschützer der Basalt AG (BAG) nahegelegt, ihre Pläne für einen Basaltabbau in dem Gebiet aufzugeben (wir berichteten). Doch das Unternehmen aus Linz am Rhein hält an dem Vorhaben fest, wie Peter Winters (Leiter Technik Steinbrüche) auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.