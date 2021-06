Die an Zwistigkeiten wahrlich nicht arme Geschichte im Verhältnis von Daaden und Herdorf ist seit Donnerstag um ein Kapitel reicher: Womöglich wird man in ein paar Jahrzehnten über den „Aufzug-Streit“ schmunzeln, so wie es man heute über die einstige Idee von „Stacheldraht auf der Höhe“ oder über die legendäre „Gefangenenbefreiung“ eines Herdorfers aus einer Daadener Arrestzelle im Jahr 1918 tut.