Wissen

Endlich wieder musikalische Power und Stimmung im Wissener Kulturwerk, das war etwas, was den rund 150 Gästen am Samstagabend offensichtlich ebenso gefehlt hatte wie der Band Street Life. Denn die sieben Musiker gaben in einem beinahe drei Stunden dauernden Konzert so ziemlich alles, was sich die Fans von Elvis Presley, Bob Marley, Billy Idol und vielen anderen Musiklegenden nur wünschen konnten.