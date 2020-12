Hamm

Der Straßenreinigungspflicht wird in den Ortsgemeinden seitens der Bürger unterschiedlich nachgekommen. Von Zeit zu Zeit erinnern Kommunen an diese im Ortsrecht verankerte Bürgerpflicht und bitten um entsprechende Beachtung. Hingewiesen wird auch darauf, dass Zuwiderhandlungen Ordnungswidrigkeiten darstellen und mit Geldbußen geahndet werden können. Unsere Zeitung hat bei den Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Hamm einmal nachgefragt, was bei festgestellten Verstößen in die Wege geleitet wird und ob auch Bußgelder fest- und durchgesetzt werden.