Betzdorf

Mit den Stelzen ist der Künstler dieses Mal nicht gekommen, obwohl das Stelzenlaufen zu den Spezialitäten von „Clown Micha“ gehört. Doch auf der unteren Ebene des Parkdecks in der Viktoriastraße in Betzdorf hätte er sich schon arg den Kopf gestoßen. So belässt er es beim Ferienspaß der Jugendpflege bei harmlosen Utensilien wie beispielsweise Hut und Diabolo.