Betzdorf

Am 28. Dezember 2018 liegen zwei Betzdorfer Polizisten in der Lieferanteneinfahrt des Betzdorfer Lidls in der Wilhelmstraße „auf der Lauer“. Ihren Polizeiwagen, Marke Audi, haben sie hinter den silbrig-grauen, eingezäunten Müllcontainern geparkt – und ihre Augen sind auf die vorbeifahrenden Wagen gebannt. Ihr Auftrag: Potenzielle „Handysünder“ überführen. Daniel M. (Name von der Redaktion geändert) aus Freusburg fährt derweil aus Richtung Betzdorfer Stadtmitte nach Wallmenroth – kommt also am Lidl vorbei.