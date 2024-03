Plus Betzdorf Strack-Zimmermann zeigt klare Kante: Streitbare FDP-Frau stößt in Betzdorf auch auf Kritik Von Thomas Leurs i Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann vertritt auch in der Betzdorfer Stadthalle klare Positionen. Das ruft auch Widerstand hervor. Es werden lebhafte 90 Minuten im Barbarasaal. Fotos: Daniel-D. Pirker Foto: Daniel-D. Pirker Lesezeit: 4 Minuten Seit zwei Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen auf Deutschland. Inflation und höhere Energiepreise bringen Bauern und den Mittelstand auf die Straße. Bei einer Veranstaltung mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Betzdorfer Stadthalle am Freitagabend machten sich Protestierende Luft, sowohl vor der Stadthalle als auch darin.

Der Barbarasaal ist voll am Freitagabend in der Betzdorfer Stadthalle. Die hiesige Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser (FDP) hatte ihre Parteikollegin, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in die Stadt an Sieg und Heller eingeladen. Strack-Zimmermann setzt sich für die militärische Unterstützung der Ukraine sowie die Lieferung des Marschflugkörpers ...