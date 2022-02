Die Schüler der Geschichts- und Friedens-AG läuten ihre Friedensglocke, Musik von Dominik Stangier am E-Piano erklingt – so startete gestern Vormittag die Feierstunde in Wallmenroth (Kreis Altenkirchen). Die Gemeinde erinnerte mit zwei vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteinen an Paul Jünger und Otto Schneider.