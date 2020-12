Herdorf

Es wird laut: Gunter Demnig, der Vater der Stolpersteine, flext und hämmert. Und dies hat einen gewissen symbolischen Charakter: Erinnern bedeutet Arbeit, Aufwand und, um deutlich und sichtbar zu sein, muss sie auch schon einmal laut und hörbar sein – so wie gestern Nachmittag in Herdorf, wo an vier Stellen im Stadtgebiet insgesamt zwölf Stolpersteine verlegt wurden.