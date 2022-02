Dass sich junge Leute jenseits von Handy, Laptop und Netflix kaum für Politik, gesellschaftliche Probleme oder gar Geschichte interessieren – das gilt nur teilweise. Da ist zum Beispiel eine neue Projektgruppe am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf, die sich spontan gegründet hat, um bei der ersten Verlegung eines „Stolpersteins“ in der VG Betzdorf-Gebhardshain dabei zu sein. Die sechs Jugendlichen wollen einen Beitrag zu diesem Gedenktag für die Opfer der Nazi-Diktatur leisten.