Friesenhagen

Christian Stoffers von der St.-Marien-Gesellschaft Siegen als Trägerin des Seniorenheims St. Klara Friesenhagen gibt sich optimistisch, obwohl hier vor Weihnachten 20 Bewohner an Covid-19 erkrankt und 4 verstorben sind, und sich zudem 10 der 55 Mitarbeiter angesteckt haben und in Quarantäne sind. „Wir können aber in dieser dramatischen Situation für die Bewohner von St. Klara eine leichte Entwarnung geben“, sagt Stoffers.