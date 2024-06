Plus Daaden

Stiftung „Mubea-hilft“: Kicken für den sozialen Zweck in Daaden

Von Claudia Geimer

i Das Team der „Mubea hilft“-Stiftung in Daaden – Meral Boz (von links), Stefan Haubrich, Miriam Weitershagen und Sebastian Märker – organisiert das Fußball-Benefizturnier. Die Einnahmen fließen in soziale Projekte. Foto: Maik Arens

Fußball ist in diesen Wochen ein zentrales Thema beim Automobil- und Luftfahrtzulieferer Mubea in Daaden und Weitefeld. Das hat auch, aber nicht in erster Linie mit der Fußball-Europameisterschaft vor der Haustüre zu tun, obwohl die Kollegen am Arbeitsplatz natürlich darüber diskutieren würden, wie Firmensprecher Maik Arens verrät: „Wir haben viele fußballaffine Mitarbeiter.“