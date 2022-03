In so mancher landesweiten Statistik muss man unten in die Tabelle schauen, um den Kreis Altenkirchen zu entdecken. Bei der Bilanz des Steueraufkommens im abgelaufenen Jahr ist das anders. Hier verzeichnet das AK-Land sowohl auf Kreis- als auch auf Gemeindeebene ein positives Finanzierungssaldo, wie aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht.