Betzdorf

Die Sternsingeraktion erfolgt dieses Mal unter den geltenden Hygienerichtlinien. Die katholische Pfarrei St. Ignatius Betzdorf hat sich deshalb dazu entschlossen, den Ablauf den Bedingungen in der Pandemie anzupassen. So viel steht fest: Auf das Dreikönigssingen in der bekannten Form mit Heiligen Drei Königen, die den Segensspruch an die Haustüren zeichnen, wird verzichtet.