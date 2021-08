Die Europameisterschaft der hohen Schule des Hundegehorsams, die „Obedience European Open“, wurde am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Folge auf der Sportanlage in Fürthen-Oppertsau ausgetragen. Rund 70 Teilnehmer und ihre „Vierbeiner“, unter anderem aus Deutschland, der Schweiz, der Ukraine, aus Ungarn, Österreich, Belgien und Italien, fanden hier abermals ideale Wettbewerbsbedingungen vor.