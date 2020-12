Steineroth

„Ich glaub', ich steh' im Wald“ – so dachten nicht nur die Kinder und Erzieherinnen der Comenius-Kita aus Steineroth, sondern so machten sie es auch. Wie jedes Jahr ging es kürzlich für die „Tausendfüßlergruppe“ beim Steinerother Sportlerheim für eine Woche in den Wald. Nach dem täglichen Morgenkreis frühstückten zunächst alle unter freiem Himmel.