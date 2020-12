Steineroth: Feldkrippe erfreut die Spaziergänger

Steineroth

Der Krippenweg in Steineroth muss in diesem Jahr ausfallen – „vor allen Dingen zum Bedauern der älteren Leute“, sagt Ortsbürgermeister Theo Brenner. Normalerweise ziehen die Steinerother mit den Molzhainer Dorfmusikanten durch den Ort und schauen sich bei den Bewohnern ihre Krippen an. Zum Abschluss treffen sich die Teilnehmer zu einem geselligen Abschluss im Bürgerhaus. Fünf Jahre alt ist der noch junge Brauch. Doch zu diesem Weihnachtsfest macht die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Auch die Seniorenfeier musste abgesagt werden – „da ist allerhand weggebrochen“, bedauert der Ortsbürgermeister.