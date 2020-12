Steinebach

Das Patronatsfest zu Ehren von Sankt Barbara wird in Steinebach in diesem Jahr in kleinem Rahmen gefeiert. Der festliche Gottesdienst am Freitag, 4. Dezember, um 18 Uhr in der Barbara­kirche findet gleichzeitig als Rorate-Messe im Hinblick auf die christliche Erwartung im Advent statt.