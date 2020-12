Steinebach

Ein (dummer) Kinderstreich oder womöglich böser Wille von Erwachsenen? Unbekannte haben an der Bahnstrecke der Westerwaldbahn zwischen Steinebach und Bindweide mehrere dicke Steine mit Seilen in Baumäste aufgehängt – direkt über den Gleisen und genau in Höhe der Frontscheiben vorbeifahrender Züge.