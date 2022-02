In einer Woche, am Mittwoch, 9. Februar, beginnen die Bauarbeiten zum Ausbau des Kreuzungsbereiches der L 285 Glockenfeld und L 284 Heller- und Hauptstraße (Steinaus Ecke) in Herdorf. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landesbetriebes Mobilität Diez (LBM), der Verbandsgemeindewerke Herdorf und des Abwasserverbandes Hellertal hervor.