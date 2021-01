Herdorf

Mehr Platz für Autos und Lkw, mehr Sicherheit für Fußgänger, aber auch mehr Grün für ein deutlich attraktiveres Stadtbild – diesen Dreierschlag will man in Herdorf mit der Neugestaltung von „Steinaus Ecke“ erreichen. Nach jahrelangem Warten sollte im März endlich mit der Aufweitung der zentralen Ampelkreuzung in der Ortsmitte begonnen werden, die seit einer gefühlten Ewigkeit als verkehrstechnisches Nadelöhr gilt.