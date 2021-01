Emmerzhausen

„Der Winter hat endlich Einzug gehalten, doch leider sind wir trotzdem kaum in der Lage, Loipen am Stirnskopf anzulegen“, schreibt der Skiverein Stegskopf Emmerzhausen auf seiner Facebook-Seite. Warum das so ist, erläutert der Vorsitzende Ulrich Rüb auf Nachfrage. Wiederholt wurden in den vergangenen Tagen die entsprechenden Wiesen abseits der Wege mit Autos oder vermutlich auch Quads befahren, sodass ein Anlegen von Loipen aufgrund der tiefen Spuren nur erschwert möglich sei.