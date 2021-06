Stegskopf: Öffnung „nur Frage der Zeit“

Nachdem in den vergangenen zwei Wochen die Kampfmittelsondierungen der Wege auf dem Stegskopf, die zur Öffnung vorgesehen sind, weitgehend abgeschlossen wurden, haben sich die Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Hendrik Hering mit der ADD in Trier in Verbindung gesetzt. Laut ihrer Pressemitteilung drängen die beiden SPD-Politiker bei der Landesordnungsbehörde auf eine schnelle Bearbeitung und eine sich daraus ergebende zügige Aufhebung der Gefahrenabwehrverordnung für die entsprechenden Bereiche des ehemaligen Truppenübungsplatzes.