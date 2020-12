Emmerzhausen

Ein „Blumenstrauß voller Interessenlagen“, so der Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach (CDU), traf sich am Dienstagabend auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Stegskopf. Darunter Naturschützer, Windkraftgegner, Windkraftbefürworter, Anwohner, die endlich freie Wege auf dem Gebiet fordern, sowie Politiker, die sich für die Ansiedlung von Gewerbe auf dem Stegskopf aussprechen. Wäschenbach hatte die Zusammenkunft im Zuge des Besuches von CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf im Oberkreis in die Wege geleitet, um den unterschiedlichen Parteien ein Angebot zu unterbreiten.