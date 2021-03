Was sich Helmut Nöllgen derzeit wünscht, ist eine Glaskugel. Mit der könnte der versierte Kulturmacher vielleicht absehen, wie sich das Jahr – das zweite – unter Coronavorzeichen weiter entwickeln wird. So stochert er aber ebenso im Trüben wie viele andere auch. Trotzdem ist er niemand, der den Kopf in den Sand steckt.