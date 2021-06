Das Wissener Schützenfest kann zum zweiten Mal in Folge nicht durchgeführt werden. Die Verantwortlichen des Wissener Schützenvereins stecken trotzdem den Kopf nicht in den Sand und stellen mit dem „Open Air am Siegbogen“ eine tolle Alternative auf die Beine. Am zweiten Wochenende im Juli können Mitglieder und Gäste bei zwei tollen Live-Erlebnissen dabei sein.