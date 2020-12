Betzdorf

Was wäre das für ein traumhaftes Schützenfestwetter am Wochenende gewesen: Aber leider fiel auch das Betzdorfer Schützenfest der Pandemie zum Opfer. Doch ganz wollte und will der Schützenverein nicht auf eine Feier verzichten. So trafen sich Mitglieder und Freunde des Vereins am Samstagabend zu einem „Schützenfestchen“ mit einem „Schlager-Sit-in“ im Woodys.