Die 62.088 Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen mit Wohnsitz im AK-Land haben im Jahr 2017 im Durchschnitt 37.086 Euro an Einkünften erzielt. Das hat das Statistische Landesamt jetzt veröffentlicht. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Damit liegen die Einkünfte der Menschen an Sieg und Wied weiterhin unter dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz. Aber es gibt auch gute Nachrichten.