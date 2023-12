Plus Betzdorf Statements der Parteien: Wieso „ein Haus für alle“ in Betzdorf eine Vision bleibt Was soll mit dem ehemaligen Gebäude der Martin-Luther-Grundschule in der Schützenstraße geschehen? Im Frühjahr hatte ein Projektentwicklungsbüro dem zuständigen Ausschuss des Verbandsgemeinderats Betzdorf-Gebhardshain ein grobes Konzept vorgestellt. Der nächste Schritt wäre eine Machbarbarkeitsstudie gewesen, doch deren Finanzierung wurde abgelehnt. Von Thomas Leurs

Aus dem ehemaligen Grundschulgebäude, in dem derzeit zwei städtische Kindertagesstätten untergebracht sind, sollte ein „Bildungs-, Jugend- und Kulturzentrum“ werden – oder wie es in der damaligen Sitzung hieß, „ein Haus für alle“. Der nächste Schritt wäre die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie gewesen. Doch dem hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner ...