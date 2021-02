Statement für Wissener Kulturwerk: Land sichert kommendes Kulturprogramm mit Zuwendungszusage von bis zu 25 000 Euro

Trotz der derzeitigen Krise haben sich die Männer und Frauen des Wissener Kulturwerkes, allen voran Geschäftsführer Dominik Weitershagen, der Geschäftsführer und Leiter des Arbeitskreises Kultur der Wissener Eigenart, Michael Stahl, und Bürgermeister Berno Neuhoff, der auch Vorsitzender der Wissener Zukunftsschmiede ist, nicht entmutigen lassen, sondern alles erdenklich Mögliche getan, um diese für die Region herausragende kulturelle Einrichtung am Leben zu halten. Klar, dass dies nicht allein aus eigener Kraft möglich war und ist, aber viele haben dazu beigetragen, dass am Horizont mehr als nur ein Streifen Hoffnung zu sehen ist. Und einen großen Baustein dieser „lebenserhaltenden Maßnahmen“ überreichte am Donnerstagnachmittag die Mainzer Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Form eines Bewilligungsbescheides über 25.000 Euro.