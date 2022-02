Der Startschuss für die Baustelle „Steinaus Eck“ ist am Mittowch gefallen: Die Hauptstraße ist gesperrt, die Entkernungsarbeiten an der Häuserzeile Sparkasse/Metzgerei sind in vollem Gange, der Abriss erfolgt am Montag, 21. Februar. Ganz verschwunden sein wird die stadtbildprägende Häuserreihe aber erst Ende März, dann folgen komplexe Erdarbeiten (Wasser, Strom, Gas).