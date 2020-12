Wissen

In Zeiten der Corona-Krise ist der Trend zu mehr Radfahren nochmals gestiegen. Da kommt der neue Radtouren-Flyer der Naturregion Sieg genau richtig. Die enthaltenen Touren-Tipps an der Sieg und dem angrenzenden Bergland bieten für jeden etwas. Auch im Wisserland sind zwei Routen mit dabei. Die Radtouren „Stille Post“ (18 Kilometer) und „Nister Flitzer“ (29 Kilometer) sind Rundtouren, die beide am Regiobahnhof Wissen beginnen. Die Routen sind mit GPS-Navigation nutzbar, teilweise kann Beschilderungen gefolgt werden. Auf dem neuen orangefarbigen Rad-Flyer gibt es die QR-Codes mit der jeweiligen GPX-Datei.