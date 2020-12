Betzdorf

Jürgen Kölzer aus Betzdorf ist in großer Sorge. Denn die nächsten heftigen Starkregen könnten Wasser auf Grundstücke der Bewohner im Eisenweg (Hangseite) spülen. Beim starken Gewitter am Sonntagabend sei es noch einmal glimpflich verlaufen, erzählt er vor Ort. Der Waldweg oberhalb der Bebauung habe aber einiges an Schäden abbekommen. Die Problematik hat er inzwischen auch Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer mitgeteilt.