Städtebauförderprogramm im Blick: Herdorf soll sich weiter entwickeln

Die Stadt Herdorf sieht sich erst am Anfang ihrer städtebaulichen Entwicklung. Aus diesem Grund bewirbt sie sich um die Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm. Alle Fraktionen im Stadtrat unterstützen dieses Ansinnen: Das Gremium hat die vom Ingenieurbüro Antje Peters vorbereiteten Bewerbungsunterlagen in seiner jüngsten Sitzung zustimmend zur Kenntnis genommen. Stadtbürgermeister Uwe Erner wird ermächtigt, den Antrag mit den erforderlichen Unterlagen über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dem Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zuzuleiten.