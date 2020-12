Herdorf

Monatelang haben die Klimadebatte und die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung die Medien beherrscht – jetzt werden sie von der aktuellen Corona-Krise überlagert. Ungeachtet dessen zählen der Klimawandel und die Bewältigung seiner Folgen natürlich weiterhin zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben, denen sich die Menschheit im Großen wie im Kleinen stellen muss. Dies sieht man auch in Herdorf so, wo der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nun einstimmig eine Grundsatzerklärung zum Klimaschutz beschlossen hat.