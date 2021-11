„Zur Erinnerung an unsere jüdischen Mitbürger. 9. November“, lautet die Inschrift der Gedenkrosette am Übergang zwischen Viktoria- und Bahnhofstraße, an der am Dienstagabend Vertreter des Stadtrats und des Betzdorfer Geschichtsvereins (BGV) der Opfer der Reichspogromnacht vor 83 Jahren gedachten.