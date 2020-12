Betzdorf

„Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht“, heißt es in der Erkennungsmelodie der „Muppet Show“. Das Jugendorchester der Stadtkapelle Betzdorf unter der Leitung von André Becker hatte das schwungvolle Stück als Zugabe gewählt. Das große Orchester unter dem Dirigat von Sascha Becher lässt gegen Ende des Konzerts am Sonntag in der voll besetzten Stadthalle tatsächlich die Puppen tanzen und singen – und zwar als Chor im Lied von Hubert Kah: „Sternenhimmel“.